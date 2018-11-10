Экипаж «Союза» потерпел крушение после запуска: космонавты живы

Сегодня утром экипаж космического корабля «Союз МС-10» потерпел крушение после запуска с Байконура. Капсула с космонавтами упала в 25 км от Жезкагана Карагандинской области Казахстана. Их уже спасли.

В космос должны были отправиться американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин, который был назначен командиром корабля. Этот полет для россиянина должен был стать вторым.

Чрезвычайная ситуация произошла вскоре после запуска «Союза МС-10», во время отделения боковых блоков второй ступени. Возможной причиной аварии называется плохое крепление боковых блоков ракеты-носителя.

Аварийная капсула с космонавтами приземлилась в степи Казахстана. Экипаж потерпевшего крушение космического корабля уже эвакуировали, для чего потребовалось перевернуть капсулу. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Об инциденте проинформировали президента Владимира Путина. Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в обстоятельствах и причинах случившегося будет разбираться специальная комиссия. По словам чиновника, она уже приступила к расследованию.