Беларусь и Россия утвердили балансы поставок сельхозпродукции на 2019 год

В следующем году Беларусь собирается увеличить поставки мяса и молока в Россию. Сегодня на Форуме регионов Беларуси и России министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц и заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев подписали прогнозные балансы спроса и предложения по поставкам сельскохозяйственной продукции.

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После подписания документа Леонид Заяц отметил, что прогнозные балансы предусматривают свободное взаимное перемещение сельхозпродукции – белорусских товаров на российский рынок и, соответственно, произведенной в России продукции на белорусский рынок. Иван Лебедев со своей стороны пообещал, что они примут все меры, чтобы прогнозные балансы продовольствия, утвержденные в официальном документе, соблюдались.

Ранее глава Минсельхозпрода Беларуси отметил, что в 2019 году республика планирует увеличить поставки мясной и молочной продукции в Россию. Например, объемы поставок мяса должны увеличится на 11% до 320 тыс. тонн, а молочной продукции – 2,6% до 3,7 млн тонн.