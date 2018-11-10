В Минске водитель Audi устроил тройное ДТП и пытался скрыться

Сегодня утром на проспекте Рокоссовского в Минске водитель автомобиля Audi Q7 устроил тройное ДТП и попытался скрыться. Инспекторы задержали его во дворе одного из домов неподалеку, сообщили в столичной ГАИ.

Авария с участием трех автомобилей произошла около 8:20 в четверг, 11 октября, возле дома №105 по проспекту Рокоссовского. Водитель Audi Q7 двигался в сторону улицы Плеханова, но не справился с управлением. В итоге легковушка протаранила автомобиль Honda, а тот от удара врезался в микроавтобус Iveco. После этого водитель Audi столкнулся с деревом.

После этого виновник ДТП попытался скрыться, но его задержали во дворе дома по проспекту Рокоссовского. Пострадавших нет.