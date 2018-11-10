«Это интервью?»: появилось видео допроса Мамаева и Кокорина

Допрос нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева был снят на камеру. В управлении МВД по Москве показали фрагмент беседы с футболистами. Кокорин и Мамаев, которые подозреваются в нанесении побоев чиновнику Денису Паку и белорусу Виталию Соловчуку, даже не смогли нормально объяснить, за что их задержали.

смотрите также Появилось видео, как Кокорин и Мамаев избивают белоруса на улице Вечером 10 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли для дачи показаний в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Хулиганство». Мамаев представился, сказал, за что его задержали, а дальше попытался узнать, интервью ли это, и отказался разговаривать. При этом он скрывал свое лицо под кепкой и вел себя неуверенно. Чего не скажешь о Кокорине. Тот давал показания с ухмылкой на лице, развалившись в кожаном кресле. Игрок «Зенита» с трудом сформулировал причину своего задержания. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby