Игрока «Крумкачоў» Олега Дыбаля задержали за распространение наркотиков

11 октября стало известно, что правоохранительные органы задержали полузащитника футбольного клуба «Крумкачы» Олега Дыбаля. Причина – подозрение в распространении наркотиков. Информацию о задержании футболиста подтвердили в Следственном комитете.

Полузащитник «Крумкачоў» Олег Дыбаль был задержан за незаконный оборот особо опасных психотропных веществ. Это произошло два дня назад. Наказание за данное преступление предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Сотрудники милиции обнаружили во время обыска в доме 24-летнего футболиста более 40 граммов запрещенного вещества – особо опасного психотропа альфа-PVP. Задержанного допрашивают, выясняются обстоятельства преступления.