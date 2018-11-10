В выходные в Минске перекроют участок ул. Куйбышева: как будет ходить транспорт

В эти выходные, 13 и 14 октября, в связи с асфальтированием движение на участке улицы Куйбышева от Купалы до Киселева, а также на территории диспетчерской станции «Серова» будет перекрыто. В работу маршрутов пассажирского транспорта вносятся изменения, сообщается на сайте «Минсктранса».
- троллейбусы маршрутов № 12 и 29 отменяются;
- вводится временный автобус № 929 «ДС Калиновского — пл. Мясникова», который поедет по улицам Седых, Калиновского, Кнорина, Толбухина, Чорного, Сурганова, Куйбышева, Хоружей, Богдановича, Немига, Мясникова в прямом направлении; по улицам Мясникова, Цеткин, Немига, Богдановича, проспекту Машерова, улицам Куйбышева, Сурганова, Чорного, Толбухина, Кнорина, Калиновского, Седых в обратном;
- движение троллейбуса № 40 на участке от Немиги до ДС «Карастояновой» организуют по улицам Богдановича, Орловская, Карастояновой в обоих направлениях;
- движение автобуса № 24 на участке от Кульман до Немиги организуют по улицам Куйбышева, Хоружей, Богдановича в прямом направлении; по улицам Богдановича, проспекту Машерова, улице Куйбышева в обратном.
- движение маршрута № 43эл организуется со стороны ДС «Дружная» по ул. Лейтенанта Кижеватова, Серова с выполнением на изменяемом участке о.п. «Детская больница», «Жлобинская». Высадка пассажиров будет происходить на временной площадке по ул. Серова перед перекрестком с ул. Асаналиева, посадка – на временной площадке по ул. Асаналиева за перекрестком;
- движение маршрута № 59эл организуется со стороны ул. Долгобродская по ул. Лейтенанта Кижеватова, ул. Корженевского до ДС «Курасовщина» в обоих направлениях с присвоением маршруту наименования № 59Д «ДС Курасовщина – Долгобродская»;
- движение автобуса № 28 организуется со стороны ДС «Серова» по ул. Асаналиева, Лейтенанта Кижеватова, Корженевского и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке всех промежуточных остановочных пунктов. Посадка пассажиров будет осуществляться на временной площадке по ул. Асаналиева за перекрестком с ул. Серова;
- движение автобусов № 73, 270, 281, 296 после высадки пассажиров организуется по ул. Серова, Корженевского до ДС «Курасовщина», движение от ДС «Курасовщина» - по ул. Корженевского, Серова. Посадка пассажиров - на временной площадке по ул. Асаналиева.
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