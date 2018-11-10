В Минске работник банка незаконно оформлял кредиты и спускал деньги в казино

Бывший работник одного из банков в Минске незаконно оформлял кредиты на других людей, а полученные деньги тратил в казино. Он задержан, сообщили в четверг в ГУВД Мингорисполкома.

По информации столичной милиции, у этого работника банка имелся доступ к базе данных с номерами телефонов клиентов. Он в онлайн-режиме оформлял на них кредитные договоры и от их имени получал средства. Деньги в последующем проигрывал в казино. Всего банковский служащий успел присвоить 10 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники. Фигурант содержится под стражей. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby