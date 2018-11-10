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11. 10. 2018

Ночью 12 октября могут не работать банковские карточки

В ночь с 11 на 12 октября держатели карточек некоторых банков могу столкнуться с трудностями при попытке совершить оплату в организациях торговли или снять наличные в банкомате. Из-за проведения технологических работ в Банковском процессинговом центре могут возникнуть перерывы в обслуживании.

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В Банковском процессинговом центре сообщили, что банковские карточки могут не работать 12 октября с трех часов ночи до семи часов утра. В это время на оборудовании БПЦ будут проводиться технологические работы. Поэтому могут возникнуть перерывы в обслуживании держателей карточек банков, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра, — отмечают в центре.
 
К слову, к ОАО «Банковский процессинговый центр» подключены Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, БСБ Банк, Банк «Решение», БНБ-Банк, Франсабанк, Цептербанк, БТА Банк.

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