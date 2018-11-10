В Минске пенсионерка дала отпор вооруженному грабителю

В Минске грабителю, который попытался найти деньги в квартире пенсионерки, пришлось уйти ни с чем, поскольку пожилая женщина оказала активное сопротивление, даже когда ей начали угрожать ножом. Подробности инцидента сообщили сегодня в ГУВД Мингорисполкома и Следственном комитете.

Около десяти часов вечера 6 октября пожилая женщина позвонила в милицию и сообщила, что вернулась домой и обнаружила там неизвестного мужчину, который прятал свое лицо под шарфом и капюшоном. Угрожая ножом, он начал требовать отдать все имеющиеся в квартире деньги. Однако пенсионерка оказала сопротивление, и грабителю пришлось уйти ни с чем.

Как выяснили столичные следователи, грабитель действовать вместе с товарищем. Пока один отвлекал пенсионерку на улице, другой с помощью дубликата ключа от входной двери проник в квартиру и пытался отыскать сбережения. Оказалось, что первый был знаком с сыном потерпевшим и за несколько дней до ограбления побывал в этой квартире и незаметно сделал дубликат ключей.

Когда женщина вернулась домой, в квартире все еще находился грабитель. Угрожая ей ножом, он потребовал отдать деньги. Однако пенсионерка ответила отказом и оказала сопротивление.

Злоумышленниками оказались 32-летний житель Минска, ранее судимый, и его 33-летний товарищ из России. Они задержаны. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за разбой.