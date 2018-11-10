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11. 10. 2018

Лукашенко и Путин встретятся 12 октября в Могилеве

Александр Лукашенко и Владимир Путин Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

В пятницу, 12 октября, в Могилеве состоится встреча президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную встречу, а затем примут участие в пленарной части V Форума регионов Беларуси и России.

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Форум регионов Беларуси и России проходит в Могилеве. Завтра туда прибудет российский лидер Владимир Путин. Он и Александр Лукашенко проведут отдельную встречу, а затем встретятся  на пленарном заседании. На мероприятии также будут присутствовать представители парламента, ряда министерств и ведомств обеих стран, представители бизнеса, общественных и научных организаций.
 
На форуме будут обсуждать приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.

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