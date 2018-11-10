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11. 10. 2018

Рапота: Беларусь и Россия начали продвигаться в вопросе отмены роуминга

В четверг, 11 октября, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил журналистам, что Беларусь и Россия начали продвигаться в вопросе взаимного отмены роуминга. В данный момент этим занимаются профильные ведомства обоих государств.

Ранее представители Беларуси и России договорились разработать до 1 августа дорожную карту поэтапного снижения тарифов на услуги роуминга между операторами связи двух стран. В Минсвязи сообщали, что страны постараются гармонизировать эти тарифы.
 
В настоящее время профильные ведомства продолжают консультации по данному вопросу. «На наши запросы они ответили, что начинают продвигаться», - сообщил сегодня Григорий Рапота.
 
По его мнению, отмена роуминга в России «создает некий прецедент», которому можно дальше следовать и в Союзном государстве.
 

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