Рапота: Беларусь и Россия начали продвигаться в вопросе отмены роуминга

В четверг, 11 октября, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил журналистам, что Беларусь и Россия начали продвигаться в вопросе взаимного отмены роуминга. В данный момент этим занимаются профильные ведомства обоих государств.

Ранее представители Беларуси и России договорились разработать до 1 августа дорожную карту поэтапного снижения тарифов на услуги роуминга между операторами связи двух стран. В Минсвязи сообщали , что страны постараются гармонизировать эти тарифы.

В настоящее время профильные ведомства продолжают консультации по данному вопросу. «На наши запросы они ответили, что начинают продвигаться», - сообщил сегодня Григорий Рапота.

По его мнению, отмена роуминга в России «создает некий прецедент», которому можно дальше следовать и в Союзном государстве.