Россия прекращает поставки нефтепродуктов в Беларусь до конца 2019 года

Российская Федерация ввела запрет на поставки в Беларусь светлых и темных нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, мазут), а также сжиженного углеводородного газа. Накануне эту информацию подтвердил министр энергетики соседнего государства Александр Новак: «в индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели».

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По словам главы Минэнерго России, они будут экспортировать в Беларусь лишь те нефтепродукты, которые не производятся в республике – это продукция нефтехимических заводов. Запрет на поставки бензина, дизтоплива, мазута и сжиженного углеводородного газа вводится в ноября 2018 года и будет действовать до конца 2019-го.

Это предусмотрено соответствующим протоколом, подписанным представителями России и Беларуси. Также известно, что они договорились об объемах поставок нефти до конца следующего года, но эта информация пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Россия может снизить поставки нефтепродуктов в Беларусь в 10 раз.