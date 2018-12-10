Лента RSS
Подписаться на ленту
12 октября 2018, пятница, 09:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,47
12. 10. 2018

Россия прекращает поставки нефтепродуктов в Беларусь до конца 2019 года

Российская Федерация ввела запрет на поставки в Беларусь светлых и темных нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, мазут), а также сжиженного углеводородного газа. Накануне эту информацию подтвердил министр энергетики соседнего государства Александр Новак: «в индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели».

смотрите также Россия не будет поставлять в Беларусь темные нефтепродукты
По словам главы Минэнерго России, они будут экспортировать в Беларусь лишь те нефтепродукты, которые не производятся в республике – это продукция нефтехимических заводов. Запрет на поставки бензина, дизтоплива, мазута и сжиженного углеводородного газа вводится в ноября 2018 года и будет действовать до конца 2019-го.
 
Это предусмотрено соответствующим протоколом, подписанным представителями России и Беларуси. Также известно, что они договорились об объемах поставок нефти до конца следующего года, но эта информация пока не раскрывается. 
 
Ранее сообщалось, что Россия может снизить поставки нефтепродуктов в Беларусь в 10 раз.

Это Интересно
Актуальное
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

От учителя физики Ваня узнал, что Земля вертится.

А на чем именно - от учителя труда.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.