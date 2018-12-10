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12. 10. 2018

Сегодня в Беларуси без осадков, воздух прогреется до +20

Комфортная и сухая погода ожидается в Беларуси 12 октября, прогнозируют синоптики. Температура воздуха днем поднимется до 14-20 градусов.

По данным Белгидромета, 12 октября погоду в Беларуси будет  определять антициклон с центром над Брянской областью. Сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточного направления, слабый до умеренного.
 
Температура воздуха днем в разных регионах страны составит от 14 до 20 градусов выше нуля. В Минске во второй половине дня воздух прогреется до 16 градусов, а вечером столбик термометра опустится до 10-12 градусов.

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