Сегодня в Беларуси без осадков, воздух прогреется до +20

Комфортная и сухая погода ожидается в Беларуси 12 октября, прогнозируют синоптики. Температура воздуха днем поднимется до 14-20 градусов.

По данным Белгидромета , 12 октября погоду в Беларуси будет определять антициклон с центром над Брянской областью. Сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточного направления, слабый до умеренного.

Температура воздуха днем в разных регионах страны составит от 14 до 20 градусов выше нуля. В Минске во второй половине дня воздух прогреется до 16 градусов, а вечером столбик термометра опустится до 10-12 градусов.