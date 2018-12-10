Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца по делу о хулиганстве

11 октября Тверской суд Москвы постановил арестовать футболиста «Зенита» Александра Кокорина и его друга из «Краснодара» Павла Мамаева по подозрению в избиении двух человек. Они будут находиться под стражей до 8 декабря. Также по делу о хулиганстве арестован младший брат Александра Кокорина Кирилл.

Адвокат Павла Мамаева просил не арестовывать подзащитного, потому что у него на иждивении находятся супруга и трое детей. Сам футболист клятвенно обещал не скрываться, сдать загранпаспорта и активно помогать следствию. «Я хочу публично извиниться перед пострадавшими, готов загладить весь моральный и материальный ущерб», – заявил он в суде.

В свою очередь Александр Кокорин признал, что вел себя недопустимо. Он заявил, что раскаивается и примет «все возможное, чтобы заслужить прощения». «Прошу вас не лишать меня свободы, дать возможность загладить вину», - попросил он суд.

Однако судья принял сторону следователей, которые настаивали на необходимости ареста подозреваемых. В итоге Кокорин и Мамаев пробудут под стражей до 8 декабря. На такой же срок арестован Кирилл Кокорин.