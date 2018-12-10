В Беларусь поступил шестой транш кредита ЕФСР на $200 млн

12 октября стало известно, что в Беларусь поступил шестой транс кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на сумму 200 миллионов долларов. Денежные средства республике перечислил Евразийский банк развития, управляющий средствами ЕФСР. Информацию об этом подтвердили сегодня в Министерстве финансов Беларуси.

Таким образом, с 2016 года Евразийский фонд стабилизации и развития перечислил Беларуси 1,8 млрд долларов. Пятый транш кредита на сумму 200 млн долларов поступил в Минфин в октябре прошлого года. В Беларуси ожидали поступления шестого транша весной этого года, а затем возможный срок перечисления денег перенесли на лето. Но 31 августа прошло, а денег все не было. В сентябре Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным, после чего заявил , что шестой транш кредита ЕФСР поступил в Беларусь в ближайшее время. Что касается последнего транша, по словам президента, «это уже дело активности членов правительства». Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby