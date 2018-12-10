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12. 10. 2018

С 12 октября пассажиры без билета обязаны входить в транспорт через переднюю дверь

Источник фото: Telegraf.by

12 октября в Беларуси начинает действовать новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров. Изменения предусматривают, что пассажиры без проездных документов должны теперь заходить в транспорт исключительно через переднюю дверь, а если у водителя не окажется билетов, ответственность будет нести только пассажир.

В соответствии с новой редакцией Правил автомобильных перевозок пассажиров, теперь пассажиры, которые хотят приобрести билет в салоне общественного транспорта, обязаны входить в переднюю дверь. Если он зайдет в заднюю дверь и скажет контролеру, что еще не успел пройти к водителю из-за переполненного автобуса, ему придется заплатить штраф за безбилетный проезд.
 
Однако если человек захочет купить билет не в киоске на остановке, а у водителя, а у того не окажется талонов, нести ответственность будет сам пассажир. То есть водитель будет не виноват, что не запасся необходимым количеством билетов. В Минтрансе раньше разъясняли, что это обязанность пассажиров заблаговременно приобретать билеты и оплачивать проезд.
 
Кроме того, в новых правилах прописано, что пассажир должен прикладывать свой проездной к валидатору на входе и выходе из транспорта. Однако оговаривается, что прикладывать электронный билет на выходе нужно не сейчас, а когда будет введена система оплаты проезда за расстояние.
 
Пассажирам разрешат бесплатно провозить в салоне длинномерные предметы размером до 151 см (удочки, садовый инвентарь, музыкальные инструменты в футляре), а также инвалидные кресла и другие средства социальной реабилитации. Водители и кондукторы теперь обязаны помогать пассажиру с инвалидностью (с его согласия) совершать посадку и высадку из транспорта, покупать билет.
 
Срок бронирования билетов на пригородный и междугородний рейс увеличивается – теперь перевозчики могут регистрировать бронь почти до отправления. Раньше было прописано, что в 00:00 часов дня перевозки бронирование заканчивается. Изменения касаются и реквизитов билетов. Теперь на билете в междугороднем автобусе при отсутствии технической возможности номер места для сидения может не указываться. 

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