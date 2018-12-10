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12. 10. 2018

В России разрешили 5 белорусским предприятиям возобновить поставки

С 12 октября 2018 г. Россельхознадзор разрешил пяти белорусским предприятиям возобновить поставки продукции в Россию. О снятии запрета проинформировали сегодня в пресс-службе российского надзорного ведомства.

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В Россельхознадзоре отметили, что запрет был снят с пяти белорусских производителей по итогам проведенных переговоров с главой Департамента ветпроднадзора Иваном Смильгинем, а также после изучения предоставленных белорусской стороной материалов и после сверки объемов поставляемой продукции.
 
Ограничение на поставки в Россию сняли с четырёх молочных и одного мясоперерабатывающего завода. Это «Молочный мир», «Молочный гостинец», Минский молочный завод, «Детскосельский городок» филиала «Вировлянский» и Столбцовский мясоконсервный комбинат.

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