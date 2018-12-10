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12. 10. 2018

На МКАД пьяный водитель врезался в столб, знак, дерево в кювете и не пострадал

Источник фото: ГАИ Минска

Рано утром 12 октября 29-летний мужчина за рулем автомобиля Renault Megane не справился с управлением и вылетел с МКАД. Оказалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В столичной ГАИ сообщили, что авария на 13-м километре кольцевой автодороги произошла сегодня около четырех часов утра. Водитель Renault ехал по внешнему кольцу МКАД в сторону улицы Свислочской. Однако он не учел погодные условия и врезался в столб, разделительный парапет и дорожный знак. После этого легковушка вылетела в кювет, где столкнулась с деревом.
 
Водитель оказался счастливчиком – он не пострадал. Мужчину отвезли на медосвидетельствование, которое выявило 1,23 промилле алкоголя в его организме.
 

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