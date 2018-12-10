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12. 10. 2018

Перед выходными курс доллара в Беларуси резко снизился

Источник фото: Telegraf.by

Перед выходными курс доллара в Беларуси существенно понизился. Об этом сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам валютных торгов в пятницу официальный курс евро уменьшился на 0,3% до 2,4663 рубля.
 
Стоимость доллара составляет 2,1261 белорусского рубля, что на 0,76% меньше, чем было вчера.
 
Российский рубль сегодня подорожал на 0,33%. Сейчас за 100 российских рублей в Беларуси дают 3,2227 белорусского рубля.

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