Перед выходными курс доллара в Беларуси резко снизился

Перед выходными курс доллара в Беларуси существенно понизился. Об этом сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам валютных торгов в пятницу официальный курс евро уменьшился на 0,3% до 2,4663 рубля.

Стоимость доллара составляет 2,1261 белорусского рубля, что на 0,76% меньше, чем было вчера.

Российский рубль сегодня подорожал на 0,33%. Сейчас за 100 российских рублей в Беларуси дают 3,2227 белорусского рубля.