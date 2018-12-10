В России подумают о рефинансировании белорусского долга в 2019 году

Россия рассмотрит вопрос о выделении Беларуси кредита на рефинансирование части внешнего долга на 630 млн долларов в следующем году. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

По словам Антона Силуанова, вопрос о предоставлении Беларуси кредита на рефинансирование ранее выданного займа будет рассматриваться в 2019 году. «Это сумма около 630 миллионов долларов», - уточнил чиновник.

Он признал, что Беларусь запрашивала 1 млрд долларов, но «это подразумевает все долги: перед Россией, перед Евразийским фондом». Также глава Минфина отметил, что в данный момент Россия и Беларусь готовят предложения по компенсациям в рамках налогового маневра, но сумма еще не определена.

Ранее Телеграф сообщал, что в следующем году Беларусь должна выплатить по внешним обязательствам около 3,6 млрд долларов. Власти планируют рефинансировать половину выплат, и для этого обратились к российскому правительству с просьбой предоставить в 2019 году кредит на 1 млрд долларов.

В сентябре после встречи с Владимиром Путиным в Сочи Александр Лукашенко сообщил , что по вопросу возможности рефинансирования 1 млрд долларов долга «отторжения с российской стороны не было».