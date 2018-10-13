В выходные сохранится комфортная осенняя погода

Нынешние выходные порадуют белорусов комфортной осенней погодой. Синоптики прогнозируют, что будет не только сухо, но и тепло: воздух днем прогреется до 14-20 градусов.

По данным Белгидромета , 13 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южного направления, слабый. Температура воздуха во второй половине дня поднимется до 14-20 градусов. В Минске сегодня будет 15-17 градусов днем и 9-11 градусов вечером. В воскресенье, 14 октября, осадков снова не предвидится, в некоторых районах ночью и утром образуется туман. Ночью температура воздуха составит 3-8 градусов, местами похолодает до 0 – плюс 2, днем ожидается 14-20. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby