Сборная Беларуси удержала победный счет в матче с Люксембургом

Накануне вечером сборная Беларуси по футболу провела на стадионе «Динамо» в Минске матч Лиги наций УЕФА против команды Люксембурга. Белорусам удалось забить гол в ворота соперника и удержать счет 1:0 до конца игры.

Единственный за весь матч гол забил нападающий сборной Беларуси Антон Сарока. Он отличился на 43-й минуте. Белорусским футболистам удалось не дать соперникам отыграться за оставшееся время.

Благодаря победе в матче с Люксембургом подопечные Игоря Криушенко с 7 очками возглавили группу D в турнирной таблице Лиги наций. 15 октября белорусская команда сыграет в Минске с Молдовой.