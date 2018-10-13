Лента RSS
Подписаться на ленту
13 октября 2018, суббота, 10:11
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,47
13. 10. 2018

Лукашенко показал Путину дом детства и покатал на ГАЗ-69

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

После участия в пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались в неформальной обстановке. Президент Беларуси свозил российского коллегу на свою малую родину, где показал дом своего детства, угостил родниковой водой и драниками из печи, а также покатал на раритетном авто.

смотрите также Беларусь и Россия могут увеличить товарооборот до $50 млрд - Путин
О том, что Александр Лукашенко и Владимир Путин в пятницу посетили агрогородок Александрия Шкловского района, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главы государств побывали в доме, в котором рос будущий белорусский президент, прогулялись по деревне и побывали и на Трофимовой кринице, где напились воды, которая считается целебной.
 
 
Для передвижения по окрестностям президенты выбрали модернизированный автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска. За рулем находился сам Александр Лукашенко.
 
 
 
Также в своем родном доме глава белорусского государства угостил Владимира Путина блинами и драниками из печи, которые подавались на стол с пылу с жару.
 

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.