Лукашенко показал Путину дом детства и покатал на ГАЗ-69

После участия в пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались в неформальной обстановке. Президент Беларуси свозил российского коллегу на свою малую родину, где показал дом своего детства, угостил родниковой водой и драниками из печи, а также покатал на раритетном авто.

О том, что Александр Лукашенко и Владимир Путин в пятницу посетили агрогородок Александрия Шкловского района, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главы государств побывали в доме, в котором рос будущий белорусский президент, прогулялись по деревне и побывали и на Трофимовой кринице, где напились воды, которая считается целебной.

Для передвижения по окрестностям президенты выбрали модернизированный автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска. За рулем находился сам Александр Лукашенко.

Также в своем родном доме глава белорусского государства угостил Владимира Путина блинами и драниками из печи, которые подавались на стол с пылу с жару.