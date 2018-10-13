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13. 10. 2018

С февраля в Беларуси зарегистрировали 230 случаев кори

С февраля 2018 года в Беларуси было зарегистрировано 230 случаев кори. Чаще всего люди заражались ею после контакта с заболевшими или привозили инфекцию из-за рубежа. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В РЦГЭиОЗ отметили, что благодаря вакцинации в Беларуси сформирована достаточно сильная иммунная прослойка, которая не позволяет активно циркулировать вирусу кори. Об этом свидетельствует небольшое количество случаев заболевания, несмотря на наличие множественных заносов. Большинство случаев завозов связаны с пребыванием граждан в Украине. По данным Минздрава соседней страны, с января по сентябрь в Украине зарегистрировано более 30 тыс. случаев заболевания корью.
 
В Беларуси 85% заболевших корью лиц были не привиты против кори, в том числе по причине отказа от вакцинации, или не полностью привиты. Результаты анкетирования граждан, которые направляются за рубеж, показали, что 70% опрошенных знают свой прививочный статус. Тем, кто собирается в другую страну и не знает о своих прививках против кори, следует уточнить прививочный статус в поликлинике и при необходимости сделать профилактическую прививку.

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