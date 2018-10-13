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13. 10. 2018

Минское «Динамо» крупно проиграло «Локомотиву»

Источник фото: hcdinamo.by

В пятницу, 12 октября, хоккеисты минского «Динамо» проиграли на домашней площадке «Локомотиву» из Ярославля, потерпев пятое поражение подряд в КХЛ. Матч завершился со 2:5 (1:0, 0:2, 1:3).

Матч проходил на «Минск-Арене». Первую и последнюю шайбу забросили игроки «Динамо», остальные пять удачных бросков по воротам совершили хоккеисты «Локомотива».
 
Заброшенные шайбы: 
 
1:0 - Куинтон Хауден (9.35, ассистентами были Дроздов и Осипов);
1:1 - Владислав Картаев (20.58, Алексеев и Апальков);
1:2 - Рушан Рафиков (22.06, Каюмов и Иванов);
1:3 - Андрей Локтионов (45.30, Рафиков и Контиола);
1:4 - Денис Алексеев (49.24, Апальков и Елесин);
1:5 - Петри Контиола (51.33, бол., Апальков);
2:5 - Дмитрий Буйницкий (52.12, А.Костицын).

Следующим соперником «зубров» будет «Северсталь». Матч пройдет 14 октября на «Минск-Арене».

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