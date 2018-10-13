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13. 10. 2018

В Нацбанке объяснили, почему в сентябре ускорилась годовая инфляция

В Национальном банке Беларуси отметили ускорение годовой инфляции: в сентябре прирост потребительских цен составил 5,6% в годовом выражении. Представители ведомства объяснили, почему так происходит.

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Годовая инфляция в сентябре составила 5,6%, а годовая базовая инфляция, которая отражает динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов, в сентябре составила 3,9% (в августе – 3,3%).
 
«В сентябре отмечалось повышение годовых темпов роста потребительских цен вследствие более интенсивной динамики базовой инфляции, а также регулируемых цен и тарифов», - говорится в релизе финансового регулятора.
 
 
В Нацбанке пояснили, что главным фактором, определяющим динамику ценового индикатора, продолжает оставаться конъюнктурный шок на рынке мяса и мясопродуктов. Как ранее сообщал Телеграф, в прошлом месяце мясо и мясопродукты подорожали почти на 2%, причем цены на свинину выросли на 6%.
 
Годовой прирост административно регулируемых цен и тарифов ускорился до 10,8% (в августе - 9,7%), что связан с повышением цен на автомобильное топливо, стоимости услуг высшего образования и связи. Кроме того, в сентябре выросла стоимость услуг ЖКХ в связи с пересмотром нормативов потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения. 

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