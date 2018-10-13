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13. 10. 2018

Сегодня ночью на станции метро «Петровщина» в Минске пройдет концерт

Станция минского метро "Петровщина"

Сегодня с 23:00 станция метро «Петровщина» будет закрыта для пассажиров, а поезда будут проходить ее транзитом, не останавливаясь. Это связано с концертом, который состоится ночью на платформе.

В Минском метрополитене сообщили, что станция метро «Петровщина» будет закрыта для пассажиров с 23:00 до 7:00. В последние два часа работы поезда будут следовать без остановки.
 
В ночь на 14 октября на платформе станции в рамках фестиваля Юрия Башмета пройдет концерт классической и популярной музыки, который называется «Ночь в метро». Он начнется в два часа ночи. Около 400 гостей смогут увидеть выступление международного камерного оркестра East-West Chamber Orchestra, звезды Большого театра Беларуси Оксаны Волкову, «Песняров», «Без билета», Дяди Вани. Также покажут  лазерное шоу.

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