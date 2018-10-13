В Гималаях сошла лавина, погибли девять альпинистов

В горах Гималаи сошла лавина, в результате чего погибли девять альпинистов из Непала и Южной Кореи. Об этом в субботу, 13 октября, сообщает The Himalayan Times. В частности, отмечено, что во время трагедии альпинисты находились в лагере, ожидая хорошей погоды.

По данным организаторов экспедиции, лавина накрыла лагерь, который располагался на высоте около семи тысяч метров на горе Гурджий Химал в Непале. Тела альпинистов были найдены внутри и возле палаток. К месту происшествия отправили спасательный вертолет.

Ранее во французских Альпах в результате схода лавины погиб один лыжник, еще трое травмированы. Также сообщалось, что при сходе лавины в горах Швейцарии пропали без вести пять туристов.

Источник: korrespondent.net