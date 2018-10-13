"Белоруснефть" займется созданием сети зарядных станций для электромобилей

Реализация второго этапа намечена на 2022-2025 годы, если в стране количество электромобилей превысит 10 тысяч. Третий этап начнется в 2026 году и продлится до 2030-го, если электромобилей будет насчитываться как минимум 25 тысяч. Предусмотрено, что к 2030 году в Беларуси будет действовать уже 1304 ЭЗС. В ряде регионов появится 25 супербыстрых электрозарядных комплексов.

Созданием и развитием зарядной сети для электромобилей займется «Белоруснефть», которая задействует для реализации программы собственные средства. Отмечается, что прогнозные показатели могут быть изменены с учетом темпов развития парка электромобилей в стране и общемировых тенденций развития зарядной инфраструктуры.