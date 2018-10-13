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13. 10. 2018

"Белоруснефть" займется созданием сети зарядных станций для электромобилей

Правительство Беларуси своим постановлением утвердило Программу создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей. До 2021 года в стране планируется разместить 431 электрозарядную станцию, а к 2030 году их количество должно увеличиться до 1300.

Целью программы является создание в Беларуси развитой сети электрозарядных станций, соответствующей мировым стандартам. Ее реализация будет осуществляться в несколько этапов. На первом этапе, который продлится до 2021 года, появится 431 ЭЗС - в Минске, в наиболее приоритетных местах в областных центрах, а также на автодорогах категорий М и М/Е.
 
Реализация второго этапа намечена на 2022-2025 годы, если в стране количество электромобилей превысит 10 тысяч. Третий этап начнется в 2026 году и продлится до 2030-го, если электромобилей будет насчитываться как минимум 25 тысяч. Предусмотрено, что к 2030 году в Беларуси будет действовать уже 1304 ЭЗС. В ряде регионов появится 25 супербыстрых электрозарядных комплексов.
 
Созданием и развитием зарядной сети для электромобилей займется «Белоруснефть», которая задействует для реализации программы собственные средства. Отмечается, что прогнозные показатели могут быть изменены с учетом темпов развития парка электромобилей в стране и общемировых тенденций развития зарядной инфраструктуры.
 

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