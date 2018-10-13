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13. 10. 2018

За две недели 400 тыс. белорусов получили прививки от гриппа

С начала кампании массовой вакцинации, которая стартовала в Беларуси с 1 октября, прививки против гриппа получили почти 400 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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По информации РЦГЭиОЗ, в кампанию вакцинации от гриппа активно включились все регионы страны. За две недели привились почти 400 тысяч человек. Активно проходит вакцинация детей и взрослых с хроническими заболеваниями (прививки получили более 13% численности контингента), медработников (более 35%), лиц в учреждениях с круглосуточным пребыванием (более 33%) и других категорий граждан, относящихся к группам высокого риска заражения.
 
На бесплатной основе используют российскую вакцину «Гриппол Плюс». Платно прививают вакцинами «Ультравак» (Россия), «Инфлювак» (Голландия), а также «Ваксигрип» и «Ваксигрип Тетра» (Франция).
 
«В настоящее время отмечается низкая заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Этот период наиболее подходящий для вакцинации от гриппа», - отметили в центре.

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