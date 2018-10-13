В Минске в аварию попала 20-летняя мотоциклистка

Вечером в пятницу, 12 октября, на проспекте Дзержинского в Минске 20-летняя мотоциклистка столкнулась с легковым автомобилем. Столичная ГАИ проводится проверку по факту ДТП.

Авария произошла около восьми часов вечера. 20-леттняя девушка на мотоцикле ехала по проспекту Дзержинского в сторону улицы Уманской. Перестраиваясь в другую полосу, она не справилась с управлением и врезалась в автомобиль «Лада».

В результате столкновения никто серьезно не пострадал. Мотоциклиста лишь ушибла бедро.