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13. 10. 2018

Задержанных на матче Беларусь-Люксембург болельщиков отпустили

Футбольных болельщиков, которых правоохранители задержали после матча Беларусь – Люксембург возле стадиона «Динамо», отпустили без составления протоколов. Их продержали в отделении милиции несколько часов.

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По информации Радио «Свобода», трое задержанных находились в Ленинском РУВД примерно три часа и отпустили. При этом милиционеры не стали составлять в отношении них протоколы.
 
Перед матчем проблемы с милицией возникли у участников фанатского движения В-12, которым не разрешили пронести на стадион часть их традиционной символики и барабаны. В итоге они отказались присутствовать на матче.
 

 

 

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