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13. 10. 2018

В Украине охотники застрелили белорусского волка-путешественника Михася

В Украине охотники застрелили белорусского волка-путешественника Михася. Он был одним из пяти волков из Беловежской пущи, на которых в ноябре 2017 года надели GPS-ошейники для возможности отслеживать их перемещение.

Михась был одним из самых непоседливых. За короткий срок он успел много где побывать, а затем отправился в Украину и нашел самку. Вскоре у них появилось четверо волчат.
 
В сентябре жизнь волка оборвалась - его застрелили, сообщает трагическую новость портал vouk.by. Волчья семья жила в небольшом леске возле поля с подсолнухами. Когда урожая собрали, животным негде было прятаться.
 
В это время Михася и одного из волчат застрелили сотрудники местного лесного хозяйства, которые посчитали, что волк мог истребить в лесу косуль. Однако слежка показала, что тот придерживался специфической диеты: любил фрукты, ягоды и мышей, а крупные животные в его рационе встречались нечасто.
 

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