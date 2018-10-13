В Украине охотники застрелили белорусского волка-путешественника Михася. Он был одним из пяти волков из Беловежской пущи, на которых в ноябре 2017 года надели GPS-ошейники для возможности отслеживать их перемещение.

Михась был одним из самых непоседливых. За короткий срок он успел много где побывать, а затем отправился в Украину и нашел самку. Вскоре у них появилось четверо волчат.

В сентябре жизнь волка оборвалась - его застрелили, сообщает трагическую новость портал vouk.by . Волчья семья жила в небольшом леске возле поля с подсолнухами. Когда урожая собрали, животным негде было прятаться.

В это время Михася и одного из волчат застрелили сотрудники местного лесного хозяйства, которые посчитали, что волк мог истребить в лесу косуль. Однако слежка показала, что тот придерживался специфической диеты: любил фрукты, ягоды и мышей, а крупные животные в его рационе встречались нечасто.