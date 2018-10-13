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13. 10. 2018

В Беларуси десятую неделю подряд поднимается стоимость топлива

Десятую неделю подряд в Беларуси поднимается стоимость автомобильного топлива. Очередное поднятие расценок на автозаправочных станциях произойдет с 14 октября, о чем сегодня заявили в «Белнефтехиме».

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С завтрашнего дня цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 1 копейку. Топливо будет стоить: 
 
  • АИ-92-К5-Евро – 1 руб. 39 коп., 
  • АИ-95-К5-Евро – 1 руб. 47 коп., 
  • АИ-98-К5-Евро – 1 руб. 68 коп., 
  • Дизельное топливо – 1 руб. 47 коп.
 
В «Белнефтехиме» также обратили внимание, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают в «сложных условиях опережающего роста цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты». По данным концерна, с начала года нефть подорожала на 59%, а топливо в Беларуси – лишь на 14%.

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