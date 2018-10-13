В Беларуси десятую неделю подряд поднимается стоимость топлива

Десятую неделю подряд в Беларуси поднимается стоимость автомобильного топлива. Очередное поднятие расценок на автозаправочных станциях произойдет с 14 октября, о чем сегодня заявили в «Белнефтехиме».

С завтрашнего дня цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 1 копейку. Топливо будет стоить:

АИ-92-К5-Евро – 1 руб. 39 коп.,

АИ-95-К5-Евро – 1 руб. 47 коп.,

АИ-98-К5-Евро – 1 руб. 68 коп.,

Дизельное топливо – 1 руб. 47 коп.

В «Белнефтехиме» также обратили внимание, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают в «сложных условиях опережающего роста цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты». По данным концерна, с начала года нефть подорожала на 59%, а топливо в Беларуси – лишь на 14%.