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16. 10. 2018

В Бресте судят парня, который убил беременную женщину и ранил ее мужа

Татуировки обвиняемого Источник фото: Следственный комитет

В понедельник, 16 октября, в Бресте начался судебный процесс по делу об убийстве беременной женщины в Кобрине и покушении на ее супруга, что произошло в феврале этого года. На скамье подсудимых находится 20-летний житель Пинска, который пропагандировал экстремистские действия и придерживался националистической идеологии, в том числе в интернете.

Вечером 11 февраля на одной из улиц Кобрина парень с ножом напал на 31-летнюю женщину, которая находилась на 18-й неделе беременности, и на ее 39-летнего супруга. От полученных повреждений (проникающие ранения головы, груди, брюшной полости) беременная скончалась в реанимации. Ее муж выжил, несмотря на тяжелые травмы, и назвал милиционерам приметы злоумышленника. Выяснилось, что супруги не были знакомы с нападавшим.
 
Во время расследования правоохранители нашли еще одну потерпевшую. За пару месяцев до убийства парень совершил хулиганские действия в отношении 19-летней девушки и ее брата в дизель-поезде Брест-Лунинец.
 
Молодому человеку предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: убийство, покушение на убийство, хулиганство, изготовление и распространение порнографических материалов (на его странице в соцсети нашли порноролики в общем доступе), разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни.

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