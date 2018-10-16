Лента RSS
Подписаться на ленту
16 октября 2018, вторник, 16:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,45
16. 10. 2018

В Логишине в «Евроопте» нашли подозрительный пакет: эвакуировали 55 человек

55 человек эвакуировали из магазина «Евроопт» и школы искусств в городском поселке Логишин Пинского района утром 15 октября. Причиной эвакуации стал пакет, забытый покупателем в камере хранения магазина.

В УВД Брестского облисполкома сообщили, что в камере хранения магазина «Евроопт» был найден полиэтиленовый пакет с коробкой внутри. В итоге пришлось эвакуировать более 50 человек: четырех работников магазина, а также четырех преподавателей и 47 учащихся Логишинской школы искусств, которая находится на втором этаже здания.
 
Саперы обследовали подозрительный пакет и не обнаружили в нем взрывоопасных предметов.

Это Интересно
Актуальное
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.