В Логишине в «Евроопте» нашли подозрительный пакет: эвакуировали 55 человек

55 человек эвакуировали из магазина «Евроопт» и школы искусств в городском поселке Логишин Пинского района утром 15 октября. Причиной эвакуации стал пакет, забытый покупателем в камере хранения магазина.

В УВД Брестского облисполкома сообщили, что в камере хранения магазина «Евроопт» был найден полиэтиленовый пакет с коробкой внутри. В итоге пришлось эвакуировать более 50 человек: четырех работников магазина, а также четырех преподавателей и 47 учащихся Логишинской школы искусств, которая находится на втором этаже здания.

Саперы обследовали подозрительный пакет и не обнаружили в нем взрывоопасных предметов.