Премьер-министр: рост экономики Беларуси стабилизировался на уровне 3,7%

По итогам трех квартирах 2018 года рост белорусской экономики стабилизировался на уровне 3,7%, заявил во вторник, 16 октября, премьер-министр Сергей Румас. По его словам, ключевые показатели деятельности правительства выполнены.

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В январе-августе темп роста валового внутреннего продукта Беларуси замедлился до 3,7%, о чем ранее сообщал Телеграф. В январе-сентябре получилась аналогичная цифра. «Экономический рост в стране стабилизировался на уровне 3,7%», - сообщил журналистам Сергей Румас после доклада Александру Лукашенко.

С начала года ВВП продолжает уменьшаться. Если в первом квартале он составлял 5,1%, то втором – 4,5%. При этом власти республики прогнозируют, что годовой прирост ВВП должен составить не менее 3,5%.

Также премьер-министр прокомментировал уровень инфляции. По его словам, она находится в пределах годового параметра и по итогам года не превысит прогнозные 6%.