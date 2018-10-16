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16. 10. 2018

Священника из Минска уволили из-за критики патриарха Кирилла в Facebook

Александр Шрамко Источник фото: krynica.info

16 октября стало известно, что священника Свято-Михайловского православного прихода Александра Шрамко уволили после того, как он раскритиковал в Facebook количество охраны патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его поведение во время визита в Минск. Батюшку пригласили в Минское епархиальное управление, где ему сообщили об отстранении от службы на год.

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Критиковавшего патриарха Кирилла Александра Шрамко отлучили от служения в церкви за «нарушение иерейской присяги, клятвопреступления и систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат православную церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть».
 
 
Фото: svaboda.org
 
Указом митрополита Павла он почислен за штат Минской епархии без права служения и ношения иерейского креста. Спустя год будет решаться вопрос о том, оставят ли его в иерейском (священническом) сане.
 
Поводом стал пост в Facebook, в котором Александр Шрамко выразил недовольство поведением руководителя Русской православной церкви, который не пообщался с людьми возле Свято-Духова кафедрального собора. «Неужели так трудно выйти хотя бы за 100 или 50 метров и пройти несколько десятков шагов, приветствуя и благословляя народ?» – написал он.
 

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