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16. 10. 2018

В январе-августе реальные доходы белорусов выросли на 7,8%

Источник фото: Telegraf.by

С начала 2018 года реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси увеличились на 7,8%. Об этом говорится в сообщении Национального статистического комитета, опубликованном во вторник, 16 октября.

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По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-августе выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
В общем объеме денежных доходов на оплату труда уходит 64,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и др.) занимают 23,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности – 8%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.

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