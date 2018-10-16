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16. 10. 2018

ЕАБР готовит изменения в программу реформ для Беларуси

Власти Беларуси и эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) подготовили предварительный перечень изменений в программу реформ, поддерживаемую финансовым кредитом Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Это касается выделения седьмого транша.

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Представители Евразийского банка развития находились в Минске 2-5 октября. Они осуществили программный мониторинг и провели консультации с белорусскими чиновниками по внесению изменений в программу реформ, поддерживаемую кредитом ЕФСР, в части мер заключительного транша.
 
Уточнение мер транша обусловлено сдвигом контрольной даты оценки выполнения условий предоставления транша с 1 января 2018 года на 1 декабря 2018 года, отмечается в сообщении ЕАБР. Оно отражает необходимость принятия во внимание текущих и прогнозных макроэкономических трендов и выявленных рисков.
 
Эксперты банка оценили макроэкономическую ситуацию в Беларуси и предупредили о нарастании системных рисков в экономике после получения шестого транша кредита в размере 200 млн долларов.
 
«Стоимость новых заимствований, превышающая среднесрочные темпы прогнозируемого экономического роста, создает риски для долговой устойчивости и увеличения нагрузки на бюджет и платежный баланс в среднесрочной перспективе», - утверждают они.

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