Автомобиль с телами рыбаков достали из озера в Сморгонском районе

В Сморгонском районе из озера достали автомобиль с телами двух рыбаков, сообщили сегодня, 16 октября, в Следственном комитете Беларуси. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Из воды был извлечен автомобиль с телами двух рыбаков, которые ранее считались без вести пропавшими», - сообщили представители Следственного комитета в своем Telegram-канале.

6 октября двое мужчин на автомобиле Volkswagen Transporter отправились к озеру возле деревни Белое Сморгонского района порыбачить и вскоре пропали без вести.