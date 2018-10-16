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16. 10. 2018

Автомобиль с телами рыбаков достали из озера в Сморгонском районе

В Сморгонском районе из озера достали автомобиль с телами двух рыбаков, сообщили сегодня, 16 октября, в Следственном комитете Беларуси. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Из воды был извлечен автомобиль с телами двух рыбаков, которые ранее считались без вести пропавшими», - сообщили представители Следственного комитета в своем Telegram-канале. 
 
6 октября двое мужчин на автомобиле Volkswagen Transporter отправились к озеру возле деревни Белое Сморгонского района порыбачить и вскоре пропали без вести. 

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