С 9 декабря БЖД вводит новый график движения поездов на 2018/2019 год

С 00:00 9 декабря на белорусской железной дороге вводится новый график движения поездов на 2018/2019 год - одновременно с изменениями, внедряемых на железных дорогах стран СНГ и Евросоюза. Об этом во вторник сообщили в пресс-центре БЖД.

В БЖД отметили, что при формировании нового графика движения внимание уделялось сохранению существующих, актуальных для пассажиров направлений в сообщении со странами СНГ и Балтии и расширению маршрутной сети в международном сообщении и внутри Беларуси.

Назначен новый международный поезд № 328/327 Минск-Казань, который будет отправляться раз в неделю от станции Минск-Пассажирский в 21:55 по средам с прибытием в Казань в 17:53 по пятницам. В обратном направлении поезд будет отправляться в 07:43 по субботам и прибыыать в Минск в 05:13 по понедельникам. В составе поезда будут курсировать беспересадочные вагоны Брест-Казань и Гомель-Казань.

Поезд, который раньше ходил по маршруту Брест-Саратов, назначен в сообщении Барановичи-Саратов. Частота его курсирования – раз в неделю. Он будет отправляться с начальной станции по воскресеньям и прибывать в Саратов по вторникам, из Саратова — по вторникам, а прибывать на конечную станцию по четвергам. В составе поезда предусматриваются беспересадочные вагоны Брест-Саратов и Гомель-Саратов.

Изменяется расписание поезда № 317 Караганды-Барановичи. Поезд из Караганды будет прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 05:13 (ранее в 03:52) и отправляться на станцию Барановичи-Полесские в 05:38.

Летом 2019 года БЖД введет поезд № 451/452 Минск-Варна. Из Минска он будет отправляться 10, 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2 и 7 сентября, из Варны - 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа и 4 и 9 сентября.

Кроме того, на летний период сохранено ежедневное курсирование поездов № 94/93 Минск-Одесса, № 100/99 Минск-Новоалексеевка, а также беспересадочных вагонов из Минска до Херсона и Бердянска. Также в новом графике продолжат курсирование беспересадочные вагоны формирования БЖД из Минска до Кишинева периодичностью через день.

В межрегиональном сообщении будет назначен новый поезд бизнес-класса в сообщении Минск-Гродно моторвагонным подвижным составом. Он будет отправляться из Гродно в 6:39 и прибывать в Минск в 10:42, по обратному маршруту поезд отправиться в 15:30 с прибытием в Гродно в 19:38.