Пашинян заявил об уходе с поста премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что подает в отставку. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает Reuters. Как отмечается, такая мера необходима для роспуска парламента республики и проведения внеочередных парламентских выборов.

"Я подаю в отставку <...> Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы", - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что его отставка носит формальный характер, но все же является "очень волнительным моментом".​

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что намерен уйти в отставку 16 октября для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. Он намеревался это сделать после того, как вступят в силу указы об увольнении министров и губернаторов, представляющих партии Процветающая Армения и Дашнакцутюн.

Представители обеих партий проголосовали за поправки в регламент Национального собрания страны, усложняющие процедуру роспуска парламента. Это вызвало многотысячные демонстрации в Ереване.

Источник: korrespondent.net