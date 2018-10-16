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16. 10. 2018

В Минске ищут мужчину, который показывал прохожим гениталии

В Минске сотрудники милиции разыскивают очередного эксгибициониста, который показывал свои половые органы прохожим. Об этом сообщила официальный представитель Заводского РУВД Ольга Стрельчёнок.

Неприятный инцидент произошел около семи часов вечера 8 октября возле дома 5/3 по улице Ангарской в Минске. Молодой человек на вид около 25-30 лет расстегнул штаны и начал показывать прохожим гениталии. 
 
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Граждан, которым что-либо известно о случившемся или хулигане (на фото ниже), просят позвонить по телефонам 8(029) 871-60-96, 8(017) 239-61-91, 340-02-02 или 102. В милиции гарантируют конфиденциальность.
 

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