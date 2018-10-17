Минстройархитектуры изменит механизм начисления зарплаты строителям

Министерство архитектуры и строительства собирается изменить механизм начисления зарплаты квалифицированным строителям, о чем сегодня сообщил руководитель ведомства Дмитрий Микуленок. Переход на новую систему оплаты труда должен быть осуществлен до конца 2018 года.

смотрите также В январе-августе реальные доходы белорусов выросли на 7,8% Министр сообщил, что планируется уйти от коэффициентов и установить новую базовую цифру по человеко-часам. Повышающие доплаты и начисления в зависимости от вклада работника и его квалификации будут применять уже сами руководители предприятий, пишет БелТА Дмитрий Микуленок объяснил такое решение тем, что «коэффициентами только усложняем начисление зарплаты». Нововведение позволит сделать механизм начисления зарплаты более прозрачным и понятным. Также он будет стимулировать работников к развитию в профессиональном плане. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby