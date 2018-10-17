Прокурор запросил для обвиняемых по делу Коржича 6, 7 и 9 лет колонии

Сегодня в Минском областном суде выступил государственный обвинитель, который попросил приговорить солдат из Печей, подозреваемых в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича, к шести-девяти годам лишения свободы.

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Прокурор Юрий Шерснев отметил, что сержанты Евгений Барановский, Егор Скуратович, Антон Вяжевич «дерзко, открыто, демонстративно» издевались над подчиненными, применяли к ним физическое насилие и вымогали деньги. По его мнению, неуставные отношения в армии и привели к самоубийству Александра Коржича, пишет TUT.by

Шерснев отметил, что причастность других лиц к смерти Александра Коржича не доказана. Это было доведение до самоубийства. Он попросил суд приговорить Егора Скуратовича к 6 годам колонии, Антона Вяжевича - к 7 годам, Евгения Барановского - к 9 годам, а также конфисковать у всех имущество.