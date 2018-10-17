В Минске задержали мужчину, стрелявшего во дворе по птицам

В Минске 39-летний мужчина решил пострелять из пневматики по птицам в одном из дворов. Его задержали и обвинили в жестоком обращении с животными, сообщает Следственный комитет.

Происшествие случилось еще 18 августа. Во дворе одного из домов остановилась машина, из которой мужчина начал стрелять из пневматической винтовки по птицам на деревьях. Погибли семь птиц.

Горожане пожаловались на стрелка в милицию, и его вскоре задержали. В отношении 39-летнего минчанина возбудили уголовное дело по ст.339-1 УК (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель), заключили в СК.