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17. 10. 2018

Милиция ищет владельца сумки, из-за которой закрывали «Октябрьскую»

Источник фото: ГУВД

В Минске сотрудники милиции устанавливают личность владельца сумки, из-за которой сегодня утром работа станции метро «Октябрьская» была парализована в течение часа. В ней находились чьи-то личные вещи, сообщили в Ленинском РУВД Минска.

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В ГУВД Мингорисполкома показали фотографию сумки. Сейчас правоохранители выясняют, кому она принадлежит.
 
Напомним, станция метро «Октябрьская» была закрыта с 9:37 до 10:29 из-за обнаружения бесхозной сумки. На место происшествия вызывали саперов, которые проверили, не представляет ли угрозы содержимое сумки. 

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17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

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