Милиция ищет владельца сумки, из-за которой закрывали «Октябрьскую»

В Минске сотрудники милиции устанавливают личность владельца сумки, из-за которой сегодня утром работа станции метро «Октябрьская» была парализована в течение часа. В ней находились чьи-то личные вещи, сообщили в Ленинском РУВД Минска.

смотрите также В Минске из-за сумки почти на час закрыли станцию метро «Октябрьская» В ГУВД Мингорисполкома показали фотографию сумки. Сейчас правоохранители выясняют, кому она принадлежит. Напомним, станция метро «Октябрьская» была закрыта с 9:37 до 10:29 из-за обнаружения бесхозной сумки. На место происшествия вызывали саперов, которые проверили, не представляет ли угрозы содержимое сумки. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby