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17. 10. 2018

Александра Саснович пробилась в четвертьфинал Кубка Кремля

Александра Саснович

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в четвертьфинал Кубка Кремля в одиночном разряде, победив десятую ракетку мира Кики Бертенс из Нидерландов.

Сейчас Александра Саснович занимает 31-е место в рейтинге WTA. На старте Кубка Кремля в Москве она победила румынку Михаэлу Бузарнеску.
 
Сегодня белоруска встретилась с Кики Бертенс, и матч завершился в ее пользу - 6:3, 4:6, 6:3. Следующей соперницей Саснович станет Дарья Гаврилова (Австралия) или Йоханна Конта (Велиобритания), смотря кто из них победит.
 

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