Александра Саснович пробилась в четвертьфинал Кубка Кремля

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в четвертьфинал Кубка Кремля в одиночном разряде, победив десятую ракетку мира Кики Бертенс из Нидерландов.

Сейчас Александра Саснович занимает 31-е место в рейтинге WTA. На старте Кубка Кремля в Москве она победила румынку Михаэлу Бузарнеску.

Сегодня белоруска встретилась с Кики Бертенс, и матч завершился в ее пользу - 6:3, 4:6, 6:3. Следующей соперницей Саснович станет Дарья Гаврилова (Австралия) или Йоханна Конта (Велиобритания), смотря кто из них победит.