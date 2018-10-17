Пятеро взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП в Миорском районе

Сегодня днем в Миорнском районе шесть человек пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей. Среди пострадавших есть ребенок.

В Telegram-канале Следственного комитета Беларуси сообщается, что ДТП произошло возле населенного пункта Горки Миорского района. Там столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Audi 100. Шесть человек, включая ребенка, получили различные травмы. Других подробностей пока нет. На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby