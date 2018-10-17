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17. 10. 2018

Пятеро взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП в Миорском районе

Источник фото: Следственный комитет

Сегодня днем в Миорнском районе шесть человек пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей. Среди пострадавших есть ребенок.

В Telegram-канале Следственного комитета Беларуси сообщается, что ДТП произошло возле населенного пункта Горки Миорского района. Там столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Audi 100. 
 
Шесть человек, включая ребенка, получили различные травмы.  Других подробностей пока нет. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

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